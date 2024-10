Nico Hülkenberg ziet af in Singapore, maar kan terugblikken op een geslaagd optreden

Nico Hülkenberg kijkt met een vermoeid lichaam terug op een geslaagd optreden in de Grand Prix van Singapore.

De Duitser bewees opnieuw zijn kwaliteiten door zich als zesde te kwalificeren voor de race op zondag. De 37-jarige veteraan hield bij de start goed stand tegen de sterkere auto's om hem heen en wist zelfs een positie te winnen.

Na afloop was Hülkenberg buitengewoon tevreden, ondanks de zware omstandigheden. Hij gaf aan dat het een intensieve race was, met extreme hitte die het moeilijk maakte om zijn focus te behouden.

Tijdens de race had Hülkenberg nauwelijks tijd om op adem te komen. Hij vocht in de eerste stint met Fernando Alonso en in het tweede deel met Sergio Pérez. Soms had hij het gevoel dat hij zijn positie niet kon vasthouden, maar elke ronde die hij aflegde vergrootte zijn kansen.

Met deze twee belangrijke punten die hij over de streep trok, versterkte Haas F1 zijn positie in het constructeursklassement. Het team loopt iets uit op Williams, dat in Baku veel punten verzamelde.

Belangrijker nog is dat Haas nu weer omhoog kan kijken en aansluiting vindt bij RB F1, dat slechts drie punten voor hen staat in het klassement.