Mercedes werkt samen met Sony om lange ritten aangenamer te maken

Streaming in de auto is inmiddels een alledaags fenomeen geworden, en Mercedes sluit zich aan bij de trend met de lancering van RIDEVU.

Deze nieuwe dienst is ontwikkeld in samenwerking met Sony Pictures Entertainment. Het biedt passagiers de mogelijkheid om films te streamen op verschillende schermen in geselecteerde Mercedes-modellen.

Met deze innovatieve functie wilt Mercedes entertainment naar een hoger niveau, vooral voor lange ritten. De catalogus is divers en omdat het een samenwerking is met Sony, hoeven kijkers zich geen zorgen te maken over een beperkt aanbod.

RIDEVU is een app die beschikbaar zal zijn voor diverse modellen met het MBUX-systeem, en biedt de mogelijkheid om tot zes verschillende schermen in de auto te gebruiken. Dit betekent dat zowel voor- als achterpassagiers hun eigen film kunnen kiezen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten.

Voor het gebruik van deze dienst is een abonnement op het MBUX Entertainment Package Plus vereist. Mercedes heeft RIDEVU vooralsnog uitgerold in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Ook voor smartphone

Een opvallend kenmerk van RIDEVU is dat het niet alleen beperkt is tot gebruik in de auto. Gebruikers kunnen via een smartphone-app ook thuis films streamen. Dit betekent dat als je onderweg niet genoeg tijd hebt om een film af te kijken, je deze eenvoudig thuis kunt voortzetten. De app is beschikbaar op zowel iOS als Android.