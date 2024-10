Helmut Marko trekt aan de alarmbel: "Er moet veel veranderen"

Helmut Marko heeft alarm geslagen bij Red Bull na de nederlaag tegen Lando Norris van afgelopen weekend.

Het is gek hoe hij Norris is weggelopen", vertelde Marko aan OE24. "Onze achterstand is alarmerend. We hebben dringend meer prestaties nodig. Gelukkig hebben we nu vier weken om aan de slag te gaan. Er moet veel veranderen."

Max Verstappen was 21 seconden verwijderd van Lando Norris. Met deze overwinning is de voorsprong van Verstappen in het wereldkampioenschap nu teruggebracht tot 52 punten.

In het constructeurskampioenschap heeft McLaren zijn voorsprong op Red Bull vergroot tot 41 punten, nadat Oscar Piastri de derde plaats op het podium voltooide. Verstappen kon opnieuw niet rekenen op de steun van Sergio Pérez, die in Q2 werd uitgeschakeld en slechts één punt in de race verzamelde.

Hoewel Singapore niet volledig rampzalig was voor het team uit Milton Keynes, hebben ze nu iets meer dan drie weken om zich voor te bereiden op de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

De sterke kwalificaties van Verstappen zijn niet genoeg zonder de juiste ondersteuning van Pérez. De komende races zullen cruciaal zijn om zowel de technische problemen van de auto aan te pakken als de teamdynamiek te verbeteren.