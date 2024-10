Yamaha stapt over op V4-motor: "We kunnen niet exact zeggen waar we staan, maar we zijn op de goede weg"

Yamaha heeft bevestigd dat de ontwikkeling van een V4-motorblok in volle gang is. Dit besluit komt verrassend, vooral omdat de MotoGP over twee jaar overstapt naar een nieuwe motorformule.

Teambaas Lin Jarvis legt uit dat de keuze voor een V4 niet voortkomt uit tekortkomingen van de huidige viercilinder lijnmotor, die Yamaha als enige fabrikant in de MotoGP gebruikt.

Jarvis verduidelijkt dat de beslissing om met de V4 te starten al een tijd geleden is genomen. In het verleden waren er meerdere fabrikanten met een viercilinder lijnmotor, maar nu is Yamaha de enige die dit concept hanteert.

De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke technische vooruitgangen geboekt in de MotoGP, en met de vertrokken concurrentie van Suzuki wil Yamaha niet achterblijven. "Er is nog veel potentieel om onze huidige motor verder te ontwikkelen," zegt Jarvis tegen Motorsport.com.

De focus van de V4-ontwikkeling ligt vooral op de nieuwe reglementen die in 2027 van kracht zal worden. Het bedrijf wil voorbereid zijn op de veranderingen die zal komen en wil begrijpen hoe de V4 zich kan positioneren ten opzichte van andere motoren.

2025

Hoewel de V4-motor nog niet op de baan is getest, verloopt de ontwikkeling volgens schema. Het motorblok wordt momenteel ontworpen en getest. De eerste echte tests op een motorfiets zijn pas voor 2025 gepland, zodat er voldoende tijd is om de motor grondig te ontwikkelen en te verbeteren. "We kunnen niet exact zeggen waar we staan, maar we zijn op de goede weg," voegt Jarvis eraan toe.