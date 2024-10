Piastri haalt de lachers op zijn hand met verwijzing naar taakstraf voor Verstappen

Oscar Piastri werd na een knappe race derde in de Grote Prijs van Singapore. En daardoor mocht hij ook in de catacomben tijd spenderen met Lando Norris en Max Verstappen, die eerste en tweede werden.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had deze week opgeroepen aan de rijders om minder te gaan vloeken vanaf heden en zeker in de wedstrijdradio. Max Verstappen vond dat Ben Sulayem niet meteen een reden tot klagen had.

Waarop hij een vloekwoord lanceerde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Singapore. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een taakstraf van de FIA.

Piastri to Norris: "Without using swear words, how did you feel in that moment (clipping the barrier}" šŸ˜ #SingaporeGP pic.twitter.com/kyeXurYTMd — Motorsport.com (@Motorsport) September 22, 2024

Het is sindsdien onderdeel van een hetze. Zowat alle rijders steunen ondertussen Max Verstappen, die de straf belachelijk vond. En ondertussen wordt er ook al wat gelachen met de hele zaak.

Piastri met humor

Zo vroeg Piastri zich af hoe zijn ploegmaat Lando Norris zich voelde op een bepaald moment tijdens de race toen het even hachelijk werd. "Vertel het ons, zonder vloekwoorden te gebruiken."

Daarmee bewees de jonge Australiër dat hij ook over wat humor beschikt. Max Verstappen van zijn kant kon er op zich ook wel mee lachen. Of hoe het tussen de toppers toch vrij goed zit op dit moment in het wereldkampioenschap.