Dromen van de Formule 1? 21-jarige Britse is niet te stoppen en zit aan 7 op 10

Een nieuwe dag, een nieuwe zege. Wie houdt Abbi Pulling tegen. Ook in Singapore heeft ze het perfecte weekend gereden. En dus is de wereldtitel nu al bijna een feit.

Abbi Pulling blijft de F1 Academy domineren met een nieuwe indrukwekkende overwinning in de tweede race in Singapore. De Alpine-vertegenwoordigster behaalde haar zevende zege van het seizoen op tien races.

Weinig anders dan tijdens de eerste race van zaterdag in Singapore. Maya Weug eindigde als tweede, terwijl Doriane Pin als derde over de finish kwam. Pulling controleerde de race van start tot finish.

Wie houdt Abbi Pulling tegen?

In de WK-stand heeft Abbi Pulling nu 95 punten voorsprong op Doriane Pin, met nog twee raceweekends en dus vier Grote Prijzen voor de boeg. Er zijn nog maximaal 112 punten te verdienen.

Double victory and fastest lap for Abbi Pulling, dominating in Singapore and taking her 7th win! šŸ†āš”#F1Academy #SingaporeGP pic.twitter.com/9NCqAxCzYN — F1 Academy (@f1academy) September 22, 2024

Dan zou Pin wel vier keer moeten winnen (25 punten), de polepositie (2 punten) en de snelste ronde (1 punt) moeten inlijven én dan mag Pulling geen punten meer sprokkelen. De kans dat het in de eerste race in Qatar beslist is, is veel groter.

Pulling won al zeven keer dit seizoen, werd twee keer tweede en een keer derde. Van de tien races haalde ze ook zeven keer de polepositie. Zien we de 21-jarige Britse ooit in de Formule 1? Alpine ondersteunt haar alvast.