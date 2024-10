📷 Ongeziene 'veilige reeks' zorgt voor grappig opsporingsbericht in Formule 1

Het is een atypisch seizoen in de Formule 1. Er zijn weinig incidenten, weinig grote crashes en daardoor komt de Safety Car dus ook veel minder buiten dan het in normale seizoenen het geval is.

De laatste keer dat de Safety Car dit seizoen fysiek moest uitrukken - virtuele Safety Car rekenen we niet mee - is alweer geleden van de Grote Prijs van Canada begin juni.

Sindsdien zijn alle races zeer rustig verlopen. Nu ook in Singapore, waar het normaal gezien echt wel elk jaar flink in de soep loopt en de Safety Car zelfs meermaals in één race moet buitenkomen.

Reeks van negen races zonder Safety Car

Maar neen, in 2024 bleef hij voor het eerst in Singapore de hele race binnen. En dat is toch wel heel erg opvallend te noemen. Sterker nog: er is zo een ongeziene reeks aan de gang.

Every single Singapore GP has featured a safety car... until today.



That extends the streak of not having a full safety car deployment to NINE races this season. pic.twitter.com/Igwry4DXJn — The Race (@wearetherace) September 22, 2024

Al negen races op rij is de Safety Car niet moeten buitenkomen. In bepaalde media gaan ze daar zelfs al creatief mee aan de slag. Zo kwam The Race met een opsporingsbericht naar buiten.

"Gezocht: de Safety Car. Laatst gezien op het circuit in Canada. Kleur: groen of rood, van het merk Aston Martin. Als je hem gezien zou hebben, bel dan naar Formule 1." Geinig, toch wel.