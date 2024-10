🎥 Dit moet je gezien hebben: zege afgesnoept op de streep!

In de Moto 2-klasse is de Gran Premio Pramac dell'Emilia-Romagna tot een einde gekomen. En dat leverde een absoluut prangertje op, want pas op de finishlijn werd duidelijk wie de eindprijs zou gaan pakken.

De Gran Premio Pramac dell'Emilia-Romagna werd een echte toprace, waarbij we de hele race lang wisselende kansen hadden. In de laatste ronde kwamen er nog meerdere rijders in aanmerking voor de winst.

De 24-jarige Italiaan Tony Arbolino leek op weg naar een zege in eigen land, tot hij in een van de laatste bochten plots het tarmac opzocht en zo van één naar drie zakte in de eindafrekening.

𝐎𝐇 𝐍𝐄𝐄! Arbolino flikkert het in het putje 🤯

Wat een slotfase! Vietti profiteert en wint de race met een fotofinish 📸#ZiggoSport #Moto2 #EmiliaRomagnaGP🇮🇹 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) September 22, 2024

Dan maar de even jonge Spanjaard Arón Canet die met de bloemen mocht gaan lopen? Neen, ook niet. In de laatste bocht zat hij nochtans nog op de eerste plaats.

Spanning tot op de streep

Maar vlak voor de streep kwam Celestino Vietti Ramus er nog uit. En zo won er uiteindelijk toch nog een Italiaan in eigen land, net toen niemand dat misschien nog had verwacht.

De kloof op de streep was amper 29 duizendsten van een seconde. De Japanner Ogura doet in de WK-stand een goede zaak met een vierde plaats. Hij heeft nu als leider 22 punten meer dan Garcia. Volgende week wordt nog gereden in Indonesië.