Toekomst onzeker, maar Ricciardo is zelfzeker voor GP Singapore: "Deze setup lijkt iets beter voor ons te zijn"

Daniel Ricciardo staat onder druk, maar wist op vrijdag in Singapore een indrukwekkende zesde plaats te behalen tijdens de vrije trainingen.

De toekomst van de Australiër in de Formule 1 lijkt onzeker, met geruchten dat hij na deze race vervangen zal worden door Liam Lawson bij het RB F1 Team. Met veel op het spel begon Ricciardo het weekend op het Marina Bay Circuit alvast sterk.

In de eerste training eindigde Ricciardo als vijfde, gevolgd door een vierde plaats in de tweede training. Dit resulteerde in een positief gevoel bij de ervaren coureur, die trots de prestaties van zijn team benadrukte. “Het is heel close, maar het is voor ons natuurlijk heel goed dat we in beide sessies in de top zeven belandden,” zei hij tegenover Sky F1.

Ricciardo vergeleek de huidige situatie met de race in Boedapest, waar ze ook competitief waren. Hij merkte op dat de omstandigheden dit weekend misschien meer in lijn zijn met wat hen eerder hielp om goed te presteren.

Setup

De Australiër speculeerde dat de grotere vleugels op circuits met hoge downforce hen meer voordeel opleveren. De setup met veel downforce lijkt beter te werken, wat hen in staat stelt om competitief te zijn.

Met de prestaties van vrijdag heeft Ricciardo een sterke basis gelegd voor het weekend. “We dachten vorig weekend in Baku al beter te zijn, maar deze setup met veel downforce lijkt iets beter voor ons te zijn”, aldus de Australiër.