Pulling op weg naar het kampioenschap: Wie houdt haar tegen?

Abbi Pulling blijft de F1 Academy domineren met een indrukwekkende overwinning in de eerste race in Singapore. De Alpine-vertegenwoordigster behaalde haar zesde zege van het seizoen en verstevigde haar positie in de ranglijst met een totaal van 217 punten.

Maya Weug eindigde als tweede, terwijl Doriane Pin als derde over de finish kwam. Pulling controleerde de race van start tot finish. Doriane Pin had een uitdagende race, aangezien ze een tijdstraf van vijf seconden kreeg vanwege een valse start. Ondanks de tegenslag wist ze de snelste raceronde te rijden in de laatste omloop. Emely de Heus had een minder succesvolle race en viel terug van P14 naar de laatste positie. Na een poging om te winnen van Aurelia Nobels in de zesde ronde, eindigde ze met een spin. Uiteindelijk eindigde ze als vijftiende. De resultaten van deze race zijn cruciaal voor Pulling, die stevig op weg is naar het kampioenschap. Met nog 140 punten te verdienen, inclusief twee punten voor haar pole-position in de tweede race op zondag, lijkt ze de beste papieren te hebben. Terwijl Pulling de leiding behoudt, blijven Weug en Pin strijden voor hun posities in het klassement. Na Singapore staan er nog races gepland in Qatar en Abu Dhabi.