Piastri kent moeilijkheden in Singapore: "Ik denk niet dat het daardoor kwam"

Oscar Piastri kende een moeilijke start van het weekend tijdens de Singapore Grand Prix, waarbij hij moeite had om de snelheid van zijn teamgenoot Lando Norris bij te benen in de eerste twee vrije trainingen.

De Australiër, die tijdens de trainingen aanzienlijk langzamer was dan Lando Norris, miste het begin van de openingssessie door een probleem met de linkerachterhoek van zijn McLaren. Dit gebeurde tijdens een pitstopoefening, waardoor een volledige heropbouw noodzakelijk was.

Toen hij uiteindelijk de baan op ging, had Piastri een bijna-botsing met de muur en bleef hij een halve seconde achter op zijn teamgenoot. Terwijl de Brit de snelste tijd neerzette in FP2, bleef Piastri achter en eindigde hij als vijfde.

“Het was geen ideale start van de dag, maar ik denk niet dat het veel invloed heeft gehad,” zei de 23-jarige coureur. “Het was zeker een moeilijke dag, maar ik denk niet dat het daardoor kwam."

Ondanks de onverwachte problemen die zijn vroege baantijd beperkten, verklaarde Piastri dat dit niet de oorzaak was van zijn gebrek aan snelheid. Hij benadrukte dat de snelheid van de auto aanwezig is, maar dat hij er simpelweg moeite mee had om het volledige potentieel ervan te benutten.

Piastri erkende dat hij niet comfortabel genoeg is met de auto en dat hij zijn rondes nog niet optimaal heeft kunnen uitvoeren. "Ik moet gewoon wat meer vertrouwen in de auto krijgen, dat is waarschijnlijk de eerste stap. Daarna kan ik proberen echt het maximale eruit te halen."

Na zijn sterke prestatie en overwinning in Azerbeidzjan hoopt Piastri deze moeilijkheden te overwinnen en zijn vorm te hervinden. Hoewel de McLaren over de nodige snelheid beschikt, is het gat tussen hem en Norris groter dan hij zou willen.