Opvallend: Reptiel brengt vrije training in Singapore tot stilstand

Een varaan had zijn weg naar het F1-circuit gevonden en bracht de sessie tijdelijk tot stilstand. Dit is niet de eerste keer dat een varaan opduikt in Singapore. In 2016 had Max Verstappen al een bijzondere ontmoeting met het reptiel.

De derde vrije training van het weekend werd vandaag kort stilgelegd toen een varaan het asfalt betrad. Dit leidde tot een code rood, waardoor de coureurs even moesten wachten voordat ze weer konden rijden. Het was een ongewoon gezicht op een circuit dat normaal gesproken gevuld is met snelheid en adrenaline. De varaan zorgde voor enige opschudding in de paddock en onder de teamleden. Na een paar minuten van onduidelijkheid werd het reptiel opgevangen door een marshal. Met enige moeite werd de varaan van het circuit verwijderd, zodat de training weer kon worden hervat. De reacties op social media lieten niet op zich wachten, met veel fans die het incident met een lach bezagen. Het is een herinnering aan de unieke setting van de Grand Prix van Singapore, waar de natuur soms op verrassende wijze in de sport kan binnendringen. Nadat de sessie weer van start ging, konden de coureurs zich concentreren op hun laatste voorbereidingen voor de race. De onderbreking had hen even uit hun ritme gehaald, maar de adrenaline nam al snel weer de bovenhand. Throwback Dit is niet de eerste keer dat het F1-circuit in Singapore met een varaan te maken krijgt. In 2016 gaf Max Verstappen via zijn boordradio een humoristische beschrijving van een vergelijkbare situatie. Toen hij oog in oog stond met het dier, grapte hij dat hij "Godzilla" was tegengekomen.