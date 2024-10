Na de beslissing van de FIA tegen McLaren: "Als je naar het idee van de regels kijkt .."

De FIA onderzocht deze week de data en aanvullend bewijs uit de Grote Prijs van Azerbeidzjan om de flexibiliteit van de achtervleugels te beoordelen. Tijdens de race in Baku viel de aandacht vooral op de achtervleugel en 'mini-DRS' van McLaren.

McLaren moet de low-downforce achtervleugel uit Baku aanpassen om het flexen ervan te verminderen. Dat liet Motorsport weten. Er was de afgelopen week heel wat ophef ontstaan over de 'mini-DRS' bij het team van Lando Norris en Oscar Piastri.

Advocaten voor nodig?

"De flap met de DRS zou een klein beetje meegeven, waardoor de hoek van de flap aangepast wordt. Zo krijg je een soort mini-DRS als de DRS niet is geactiveerd", aldus Massimo Bottiglieri.

"De bovenste flap heeft een bepaalde flexibiliteit. Het gaat om wat doorbuigen door de kracht die er op werkt. Dat zou een klein beetje minder hoek en zo minder weerstand geven", gaat hij verder in The Paddock.

Metingen zouden duidelijk moeten zijn

"Zoiets mag alleen geactiveerd worden door de piloot zelf. Het gaat over hoe beperkt en meetbaar het is om al dan niet tot een verandering over te gaan."

"De uiteinden sloten niet echt aan met de rest van de vleugel, dat was meteen heel duidelijk zichtbaar. Het is heel technisch en heel moeilijk, maar de FIA ziet zoiets met de metingen die ze doen. Puur qua idee van de regels moet dit eruit."