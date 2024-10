Liam Everts is hard voor Lucas Coenen na nekbreuk: "Hij gaat er te licht over, voor hetzelfde geld was ik er niet meer"

Liam Everts is terug in België, vijf dagen na zijn zware val in Shanghai, waar hij een nekwervel brak. Tijdens zijn eerste persmoment in een nekbrace was hij opvallend kritisch over collega Lucas Coenen.

Afgelopen zondag botste beide coureurs tegen elkaar. "Hij gaat er te licht over, voor hetzelfde geld was ik er niet meer," zei Everts tegenover Sporza. De val vond plaats tijdens de GP van China. Na de ongelukkige botsing bleef Everts roerloos liggen en verloor hij tijdelijk het gevoel in zijn ledematen. Hij werd snel naar een ziekenhuis gebracht, waar hij succesvol werd geopereerd. Na enkele zware dagen in Shanghai arriveerde hij donderdag weer in België. Everts blikte terug op het voorval en gaf aan dat het geen zware val was, maar gewoon heel ongelukkig. "Ik herinner me alles nog, ik ben nooit weg geweest." De eerste uren na de val waren bijzonder angstig voor hem. "De paniek was groot. Iemand wilde meteen mijn helm afdoen, maar ik riep dat dat niet mocht." Hij beschreef de situatie in de ziekenhuizen als chaotisch, maar met de hulp van een goede tolk en een topspecialist kwam hij uiteindelijk op de juiste plek terecht. Coenen betuigde zijn spijt en noemde het een race-incident, maar Everts vraagt zich af waar de grens ligt. Everts benadrukte dat het belangrijk is dat de risico's van de sport serieus genomen worden, en dat er strenger opgetreden moet worden bij dit soort incidenten. Nu moet hij twee weken rusten voor zijn revalidatie.