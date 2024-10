Bagnaia breekt ronderecord en pakt Pole-Position in Misano

Francesco Bagnaia heeft met een nieuw ronderecord de pole-position veiliggesteld voor de MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna. De Italiaanse rijder zette een indrukwekkende tijd neer, waarmee hij Jorge Martín en Enea Bastianini met ruime voorsprong achter zich liet.

Op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, dat voor de tweede keer op rij gastheer is van een MotoGP-race, was het na drie oefensessies tijd voor de kwalificatie. Terwijl de grote namen zich vrijdagmiddag al voor Q2 plaatsten, waren er in Q1 toch enkele snelle rijders op het asfalt te zien, waaronder Brad Binder en Jack Miller.

Álex Rins ontbrak vanwege ziekte. Miguel Oliveira opende de sessie met een snelle tijd van 1.31.920, die hij later verbeterde tot 1.31.341. Joan Mir verraste door op de tweede plek te eindigen.

In de tweede run scherpte Oliveira zijn tijd verder aan, maar het was Binder die uiteindelijk de snelste tijd noteerde met 1.31.070, waarmee hij zich plaatste voor Q2.

In Q2 begon Francesco Bagnaia sterk met een tijd van 1.30.879, gevolgd door Martín met 1.30.904. Martín zette de toon door een nieuw ronderecord te vestigen met 1.30.245, maar Bagnaia wist dit te overtreffen met een tijd van 1.30.031.

De tweede en laatste vrije training van het weekend vond eerder die dag plaats, waar Pedro Acosta de snelste tijd noteerde met 1.31.451. Quartararo en Bagnaia volgden dicht daarachter, terwijl Martín de vijfde tijd van de sessie klokte.