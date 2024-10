🎥 Toekomstige elektrische sportwagen? Lotus presenteert de Theory 1 Concept

Lotus heeft met de presentatie van de Theory 1 Concept een blik op de toekomst geworpen. Deze futuristische elektrische sportwagenconcept laat zien waar de Chinees-Britse constructeur naartoe wil, en hint mogelijk naar een volledig elektrische sportwagen in hun gamma.

Lotus staat bekend om modellen als de Elise, Exige en Evora, maar tegenwoordig ligt de focus meer op elektrische voertuigen. Naast de Emira prijken er in hun gamma nu voornamelijk elektrische wagens. De Theory 1 Concept hint echter naar een compacte elektrische sportwagen die deze trend zou kunnen doorbreken.

Met de Theory 1 legt Lotus de nadruk op lichtgewicht constructie, al is een gewicht van 1.600 kg relatief gezien voor een sportwagen nog steeds zwaar. De twee elektromotoren leveren samen ongeveer 1.000 pk, wat de wagen in staat stelt om in slechts 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren. Een topsnelheid van 320 km/u behoort ook tot de mogelijkheden.

De elektrische aandrijflijn wordt gevoed door een 70 kWh batterij, waarmee een rijbereik van 400 kilometer haalbaar zou zijn. Dit blijft voorlopig echter theoretisch, aangezien er nog geen directe productieplannen zijn aangekondigd.

Het opvallende, futuristische design van de Theory 1 trekt zowel vanbinnen als vanbuiten de aandacht. De conceptwagen heeft een centrale zitpositie voor de bestuurder, vergelijkbaar met die van de iconische McLaren F1.

De constructie van de Theory 1 bestaat uit duurzame materialen, zoals gerecycleerd koolstofvezel voor de monocoque en composietmaterialen voor de carrosserie. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer de Theory 1 omgezet zal worden naar een productieversie, doet de naam vermoeden dat er meer studiemodellen in de toekomst zullen volgen.