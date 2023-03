Max Verstappen topt ook in de 2e vrije training de snelste tijd in Saudi-Arabië

Enkele uren na de 1e vrije training in Saudi-Arabië was het tijd voor de 2e vrije training. Opnieuw waren er dezelfde protagonisten.

Max Verstappen, Fernando Alonso en Sergio Perez waren in de beginfase aan elkaar gewaagd en zetten om beurten de snelste tijd neer. Uiteindelijk was het Verstappen die de snelste tijd pakte. Voor Alonso en Perez, maar alles zat op 3 tienden van elkaar.

Achter hen heeft Ferrari nog altijd veel werk. Charles Leclerc zette de 9e tijd neer. Carlos Sainz de 10e.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁



Max, Fernando and Checo in the Top 3 💪#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/RGz6yYXrDZ