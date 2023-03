Thierry Neuville blijft in het zog van de leiding in de Rally van Mexico

Thierry Neuville is degelijk aan de Rally van Mexico gestart. Hij staat na 2 ritten 4e.

Voor de 3e WRC-manche moesten de teams en rijders naar Mexico. Op de 1e dag stonder er 2 korte ritten op het programma.

Thierry Neuville verwacht dat hij het in de Rally van Mexico lastig zal hebben. Zo vertelde hij in het flashinterview net na de 2e rit. Nochtans beperkte hij in die 2 ritten de schade. Neuville eindigde eerst 5e en nadien 4e, goed voor een 4e plaats in het klassement.

De leiding is in handen van Ott Tänak. Hij heeft 1,7 seconden voorsprong op Kalle Rovanperä. Esapekka Lappi staat op 2,2 seconden 3e. Neuville heeft een achterstand van 2,8 seconden. Op dag 2 staan 8 ritten op het programma.