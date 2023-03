Red Bull en Aston Martin ook bovenaan tijdens de 1e vrije training in Saudi-Arabië

Max Verstappen heeft tijdens de 1e vrije training de snelste tijd neergezet. Hij was sneller dan ploegmaat Sergio Perez en het Aston Martin-duo Fernando Alonso en Lance Stroll.

Voor het 2e raceweekend trok het Formule 1-circus naar Saudi-Arabië. Vrijdagmiddag stond op het circuit van Jeddah al de 1e vrije training op het programma.

De protagonisten van Bahrein toonden al snel dat ze ook in Jeddah bij de snelsten horen. Sergio Perez zette na enkele minuten de 1e richttijd (1:31.486) neer. Even later ging Fernando Alonso nog 2 tienden sneller (1:31.262). Uitendelijk was het Max Verstappen die tijdens de 1e vrije training de snelste was.

Achter dat trio zette Lance Stroll de 4e tijd neer. Zo zijn Red Bull en Aston Martin ook in Saudi-Arabië goed bezig.

Voor Ferrari ging het minder goed. Charles Leclerc kreeg al een gridstraf van 10 plaatsen door het vervangen van een motorelement en tijdens de vrije trainingen ging het niet goed voor Leclerc en Carlos Sainz. Ze zetten de 7e en 11e tijd neer.