Red Bull domineert de kwalificaties in Bahrein, Fernando Alonso pas 5e

Tijdens de wintertesten toonde Fernando Alonso zich al en ook tijdens de vrije trainingen in Bahrein was hij sterk. Zo was hij de snelste tijdens de 2e en 3e vrije training.

Toch pakte hij niet de polepositie in Bahrein. Die was voor Max Verstappen na een rondje van 1'29"708. Zo hield hij Sergio Perez met iets meer dan een tiende af. Charles Leclerc en Carlos Sainz legden beslag op plaatsen 3 en 4.

Alonso werd pas 5e tijdens de kwalificaties, maar hij hield wel Mercedes af. George Russell werd 6e en Lewis Hamilton 7e.

PROVISIONAL CLASSIFICATION



