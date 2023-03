Max Verstappen domineert in de GP van Bahrein, sterke race van Fernando Alonso en drama voor Ferrari en Charles Leclerc

Max Verstappen heeft de 1e GP van het seizoen gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding en won voor Sergio Perez. In het slot was er nog drama voor Ferrari. Charles Leclerc viel uit. Ook was er een sterke race van Fernando Alonso. Hij eindigde op plaats 3.

Bij de start verzilverde Max Verstappen meteen zijn pole. Hij nam snel afstand en reed probleemloos naar de zege in de 1e GP van het Formule 1-seizoen. Achter hem reed Sergio Perez onbedreigd naar plaats 2. Al moest hij in het begin Charles Leclerc nog op plaats 2 laten. Door een betere bandenstrategie pakte Perez toch de bovenhand. Leclerc leek onbedreigd naar plaats 3 te rijden, maar in het laatste deel van de race viel zijn bolide opeens stil. Zo lag de strijd voor het laatste podiumplek opeens open. Fernando Alonso was bij de start van plaats 5 naar 7 gezakt, maar nadien reed hij een sterke race. Hij had een betere bandenstrategie en betere racesnelheid dan het Mercedes-duo. Zo reed hij naar plaats 4. Op zo'n 10 ronden van het einde haalde hij ook Carlos Sainz in, waardoor de Spanjaard van Aston Martin in zijn 1e race voor zijn nieuwe team meteen op het podium eindigde.