VOORBESCHOUWING FORMULE 1: Max Verstappen gaat voor een 3e wereldtitel op rij, maar er zijn kapers op de kust

Dit weekend begint het nieuwe Formule 1-seizoen. In Bahrein begint Max Verstappen aan zijn zoektocht naar zijn 3e wereldtitel op rij. Al zijn er wel enkele concurrenten die maar wat graag zelf de oppergaai willen meepakken.

VORIG SEIZOEN

In 2022 leken we eerst naar een spannend seizoen te gaan. Charles Leclerc zette met zijn Ferrari minstens een voet naast de Red Bull van Max Verstappen, maar naarmate het seizoen vorderde zakte hij weg. Bij Ferrari begonnen ze fouten te maken en zo pakte Verstappen op een dominante wijze zijn 2e wereldtitel op rij. Leclerc werd uiteindelijk 2e en hield nog net Sergio Perez af.

FAVORIETEN 2023

Verstappen is uiteraard een van de favorieten om zichzelf op te volgen. Hij zette op de 1e dag van de testritten in Bahrein de snelste tijd neer. Bovendien reed hij 157 rondes op die dag, een bewijs dat zijn bolide opnieuw betrouwbaar is.

Concurrentie kan de Nederlander van zijn ploegmaat Perez verwachten. Tijdens het testweekend zette hij de snelste tijd van het weekend neer. Ook reed hij tijdens het weekend meer dan 209 rondes.

Ook Ferrari lijkt zijn huiswerk goed gemaakt te hebben. Ze waren tijdens het volledige weekend stabiel en werden nooit echt op ruime afstand gereden. Als ze die lijn kunnen verder trekken en de wagen kunnen doorevolueren, kunnen Leclerc en Carlos Sainz het Red Bull lastig maken.

Mercedes wil verdergaan op het goede seizoenseinde van 2022, maar mogelijk komt het vooral in het begin te kort. Toto Wolff sprak al over updates. Zo zullen Lewis Hamilton en George Russell wat langer op een wereldtitel moeten wachten.

ANDERE TEAMS

Een van de verrassingen kan misschien wel van Aston Martin en Fernando Alonso komen. Op de 1e testdag was Alonso amper 2,9 honderdsten van een seconde trager dan Verstappen. Een straffe tijd van de ervaren Spanjaard. Lance Stroll is de ploegmaat van Alonso en kan na zijn ziekte mogelijk meegaan in het verhaal.

Alpine was vorig seizoen de 4e constructeur, maar verloor met Alonso heel wat ervaring. Esteban Ocon kreeg zo het gezelschap van Pierre Gasly. De testritten leerden ons dat ze nog heel wat werk hebben.

McLaren probeert met Lando Norris en Oscar Piastri een nieuwe stap te zetten. In Bahrein wisselden ze goede met minder goede momenten af. Al weet je nooit wat ze tijdens de testritten uittesten. Op dag 1 was er wel een 5e tijd van Norris.

Dan zijn er nog Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri en Wiliams. Die 4 teams proberen allen meer punten dan in 2022 te sprokkelen.

Alfa Romeo lijkt wel sterker geworden. Op dag 2 was er de snelste tijd van Zhou Guanyu en op dag 3 was er de snelste tijd van Valtteri Bottas. Bij Haas kon Mick Schumacher vertrekken en het team koos voor de ervaring van Niko Hülkenberg. Samen met Kevin Magnussen moet hij voor meer stabiliteit zorgen.

AlphaTauri heeft Yuki Tsunoda en ook Nyck de Vries. Het zal vooral naar de Vries uitkijken zijn. In Bahrein toonde hij al mooie rondetijden. Williams wil van de laatste plaats af en Alexander Albon en Logan Sargeant toonden al dat ze voor de punten kunnen meestrijden.

KALENDER

In 2023 staat er een recordaantal van 23 races op het programma. Starten doen we dit weekend in Bahrein. De 1e GP in Europa is op 21 mei in Imola. Ook wordt er weer op het circuit van Spa-Francorchamps geracet, maar wel een maand vroeger dan anders. Op 30 juli zal je brullende motoren in de Ardennen horen. Het seizoen wordt op 26 november uiteindelijk afgesloten in Abu Dhabi.

Ook is het nog uitkijken naar de GP van Monaco op 28 mei, de GP van Nederland in Zandvoort op 27 augustus en de nieuwe race in Las Vegas. Het wordt de 3e GP in de Verenigde Staten en gaat op 18 november door.