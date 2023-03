Red Bull in Bahrein tijdens de vrije trainingen meteen op de afspraak, maar Aston Martin verrast

Red Bull toonde tijdens de vrije trainingen op vrijdag meteen aan hun grootste uitdagers dat ze momenteel beter zijn. Sergio Perez zette net na de middag de snelste tijd neer. Max Verstappen was 3e.

Fernando Alonso nestelde zich al meteen op plaats 2 en enkele uren later ging het nog harder voor de rijder van Aston Martin. Tijdens de 2e vrije training was hij de snelste, voor Verstappen en Perez. Alonso's ploegmaat Lance Stroll zette telkens de 6e tijd neer.

Achter hen deed Charles Leclerc het behoorlijk, maar zijn ploegmaat Carlos Sainz deed het een stuk minder. Tijdens de 1e vrije training spinde hij ook en zette hij de traagste tijd neer.

