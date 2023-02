Stoffel Vandoorne rijdt naar zijn beste resultaat van het seizoen en ziet ploegmaat in Zuid-Afrika bijna opnieuw winnen

Stoffel Vandoorne is in de ePrix van Zuid-Afrika 7e geëindigd. Zijn ploegmaat Jean-Eric Vergne boekte bijna zijn 2e zege op rij.

Voor de 5e ePrix van het seizoen streek de Formule E in Zuid-Afrika neer. In Kaapstad vertrok Stoffel Vandoorne vanuit plaats 12 aan de race.

In de 1e ronde was er al drama voor WK-leider Pascal Wehrlein. Hij botste tegen Sébastien Buemi en zo zat zijn race er al op. Jean-Eric Vergne leek daarna lange tijd naar de zege te rijden en zo zijn 2e zege op rij te boeken, maar in het slot reed Antonio Felix Da Costa nog voorbij hem.

In de achtergrond kon Vandoorne opschuiven en hij finishte uiteindelijk als 7e. Dat is zijn beste resultaat van het seizoen. Daardoor schuift hij met 11 punten op naar de 13e plaats in de WK-tussenstand. Daar staat ploegmaat bij DS Penske Vergne 3e (50 punten). Wehrlein (80) behoudt zijn leidersplaats voor Jake Dennis (62)