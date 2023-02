📷 Alpine maakt als laatste team zijn bolide voor 2023 bekend

Alpine heeft als laatste team zijn F1-bolide voor 2023 voorgesteld. Over een week beginnen de testdagen.

Het afgelopen jaar was de bolide van Alpine roze en blauw en ook in 2023 zal dat zo zijn. Ook is er wat zwart aan toegevoegd.

Daarnaast zal Alpine tijdens het seizoen een paar keer met een volledig roze bolide uitpakken. Dat komt door sponsor BWT.

The Pink Panther is BACK! 😮‍💨



Alpine returns to their pink colour scheme for the A523 in Bahrain, Saudi Arabia and Australia 💗#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/ey0c79sfQA — Formula 1 (@F1) February 16, 2023

Esteban Ocon heeft nog steeds een zitje bij het team, maar hij heeft vanaf dit seizoen een nieuwe ploegmaat. Pierre Gasly verving afgelopen winter Fernando Alonso en komt over van AlphaTauri. Beide rijders hebben een goed gevoel na de 1e rondjes met de A523.

Vorig jaar eindigde Alpine 4e in het constructeursklassement. Dit jaar is de top 3 hun ambitie. Of dat zal lukken, weten we pas in de loop van het seizoen. Tussen 23 en 25 februari zullen we al meer te weten komen, want dan zijn er de testdagen in Bahrein.