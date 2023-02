📷 Bolides bekend waarmee Ferrari en Mercedes Max Verstappen willen verslaan in 2023

Max Verstappen mag zijn borstkas natmaken, als het van Ferrari en Mercedes afhangt. De bolide van deze twee renstallen voor 2023 is voorgesteld.

Het is toeleven naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen en ook Mercedes heeft nu zijn nieuwe bolide met de wereld gedeeld. Het wordt een racemachine met een grotendeels zwart profiel waarin Lewis Hamilton en George Russell over de circuits zullen racen. Vorig seizoen kwam voor het eerst in jaren een Mercedes-rijder niet in aanmerking voor een wereldtitel.

Back in black. 🖤 Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. 😍



Back in black. 🖤 Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. 😍

We're #AllInPerformance. 💪

Een dag eerder heeft Ferrari ook zijn nieuwe bolide voorgesteld. Carlos Sainz mocht zich er zelfs al een keertje op de baan mee begeven om deze te demonstreren. De eerste signalen over deze nieuwe Ferrari-wagen zijn alvast uiterst positief.

Begin 2022 leek Ferrari aanvankelijk ook over een competitieve wagen te beschikken, maar uiteindelijk was Verstappen toch ruimschoots te sterk voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. De laatste wereldtitel voor een Ferrari-rijder dateert al van 2007. Afwachten maar in hoeverre wereldkampioen Verstappen het vuur aan de schenen gelegd zal worden.