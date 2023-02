Net geen tweede plaats voor Thierry Neuville in Zweden, hij is opnieuw derde in tweede manche van het seizoen

Thierry Neuville vatte de laatste dag aan als derde en won onder meer nog de voorlaatste chronorit en naderde zo nog op zijn ploegmaat Craig Breen. In de afsluitende rit was Breen wel opnieuw sneller dan Neuville.

Ott Tänak bleef voorzichtig in de laatste ritten en won de Rally van Zweden. Hij won met zo'n 18 seconden voorsprong op Breen en 20 seconden op Neuville. Ott Tänak is ook de nieuwe leider in het klassement.

Neuville is ook derde in het klassement. De volgende manche is pas over een maand in Mexico, van 16 tot 19 maart.

We finish on the podium of @RallySweden by taking the 3rd place! 🥉



After a difficult Friday, I was not expecting this great result! Most importantly, it’s a strong rally for the team as Craig and James takes the 2nd position and Esapekka & Janne grab the 5 Power Stage points! pic.twitter.com/3jBro10Xel