Thierry Neuville schuift in de Rally van Zweden op na een sterke 3e dag

Thierry Neuville heeft er een sterke 3e dag opzitten. Hij is naar plaats 3 opgeschoven.

Na 2 dagen stond Thierry Neuville in de Rally van Zweden 6e. Hij kloeg over de rijlijnen en had problemen in de bochten.

Op dag 3 was daar niets meer van te merken. Neuville won meteen de 1e rit van de dag en bleef het daarna ook goed doen. Hij eindigde telkens in de top 3 en de 3 laatste ritten won hij.

Zo kon Neuville opschuiven naar plaats 3. Hij staat op 23,7 seconden van Ott Tänak die de leiding van Craig Breen overnam. Op plaats 4 volgt Kalle Rovanperä. Hij staat op 3,8 seconden van Neuville.