Stoffel Vandoorne pakt nog eens punten en ziet ploegmaat de ePrix in India winnen

Stoffel Vandoorne heeft in de ePrix in India nog eens punten gepakt. Na een inhaalrace eindigde hij 6e, maar door een tijdstraf stond hij maar als 8e in de uitslag. De winst was voor zijn ploegmaat Jean-Eric Vergne.

Opnieuw waren er geen goede kwalificaties voor Stoffel Vandoorne. Zo moest hij in India vanuit plaats 17 vertrekken. Zijn ploegmaat werkte wel betere kwalificaties af. Jean-Eric Vergne mocht als 2e vertrekken. Voor Vandoorne ging de race beter. Hij kon snel opschuiven en na een crash op het einde van de race schoof hij nog op naar plaats 6. Vergne bleef in het zog van leider van Mitch Evans en na 1/3 van de wedstrijd kwam de Fransman aan de leiding. Hij moest in de laatste ronden nog een hevig duel met Nick Cassidy, die als 9e vertrokken was, uitvechten, maar Vergne hield hem af en bezorgde DS Penske zo de 1e zege van het seizoen. Vandoorne kreeg op het einde nog een tijdstraf van 5 seconden door track limits en daardoor zakte hij nog naar plaats 8. Zo pakt hij 4 punten voor het klassement. Daar blijft Pascal Wehrlein met 80 punten aan de leiding. Hij zag zijn dichtste concurrenten allemaal uitvallen en loopt zo verder uit. Vergne schuift op naar plaats 3 en heeft 31 punten. Vandoorne staat verder en heeft 5 punten.