Thierry Neuville heeft het in de Rally van Zweden niet gemakkelijk en staat na 2 dagen 6e

Thierry Neuville heeft het niet gemakkelijk in de Rally van Zweden. Zo staat hij 6e en op meer dan een halve minuut van de leiding.

Op dag 2 van de Rally van Zweden stonden 7 ritten op het programma. Thierry Neuville kende meteen problemen. Hij vond niet altijd de juiste lijnen en had in de bochten ook last van onderstuur.

Neuville zette wel constante tijden neer. Hij eindigde telkens tussen plaatsen 5 en 7 in de ritten. Daardoor staat hij aan het einde van de 2e dag 6e. Hij heeft 36,8 seconden achterstand op leider Craig Breen.

Achter Breen staat Ott Tänak. Die heeft een achterstand van 2,6 seconden. Ook Esapekka Lappi staat niet ver. Hij staat 3e en heeft een achterstand van 11,2 seconden.