Stoffel Vandoorne reservepiloot bij Peugeot in WK uithouding, Williams stelt nieuwe bolide voor F1-seizoen voor

Stoffel Vandoorne is momenteel aan de slag in de Formule E voor DS Penske. Maar Vandoorne wordt nu ook reservepiloot bij Peugeot in het FIA WEC-kampioenschap, het WK uithouding.

Vandoorne kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media. In 2021 nam hij al eens deel in de LMP2-categorie en werd toen vice-kampioen met het Britse Jota-team. Het WEC-kampioenschap start op 11 en 12 maart in het Amerikaanse Sebring.

Welcoming our newest member to Team Peugeot TotalEnergies, @svandoorne as our reserve driver!

We are looking forward to what the future holds!

Nieuwe wagen voor Williams

In de F1 stelde Williams, dat vorig jaar laatste eindigde in het constructeurskampioenschap, zijn nieuwe wagen voor 2023 voor. Met de FW45 hoopt het beter te doen dan in 2022, toen het slechts 8 WK-punten kon verzamelen.

Achter het stuur van de nieuwe bolide zullen Alex Albon en nieuwkomer Logan Sargeant. James Vowles is dan weer de nieuwe teambaas terwijl er met Gulf Oil International ook een nieuwe sponsor werd gevonden die voor meer financiële middelen moet zorgen.