Ford kondigt zijn terugkeer in de Formule 1 aan

Ford heeft zijn terugkeer in de Formule 1 aangekondigd. Ze zijn de 3e succesvolste motorleverancier in de geschiedenis van de F1.

Decennia was Ford niet uit de Formule 1 weg te denken. Het was succesvol met onder meer Lotus (met Gaham Hill) en Benetton (met Michael Schumacher) en zorgde in zijn geschiedenis mee voor 10 wereldtitels onder de constructeurs en 13 wereldkampioenen. Zo zijn ze de 3e succesvolste motorleverancier in de geschiedenis van de Formule 1.

2004 was het laatste seizoen van Ford in de F1, maar daar gaat verandering in komen. Vanaf 2026 zullen ze opnieuw aanwezig zijn. Ford zal met Red Bull samenwerken. Veel heeft te maken met de vernieuwde regels rond duurzaamheid die vanaf dan in voege zullen zijn.

Our F1 President and CEO Stefano Domenicali shares in the delight of Ford's return 😁#F1 @FordPerformance pic.twitter.com/E7zrDqKmbL — Formula 1 (@F1) February 3, 2023

Eerder was ook al bekend dat Audi vanaf 2026 naar de F1 zou komen. Ze zullen onderdeel van Sauber, tegenwoordig als Alfa Romeo actief, zijn.