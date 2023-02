📷 Met deze bolide zal Max Verstappen proberen zijn 3e wereldtitel op rij te pakken

Begin maart start in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen. Een maand voor de start van het seizoen stellen de teams hun nieuwe bolide voor. Red Bull is de volgende in het rijtje.

Via een livestream konden fans de voorstelling (in New York) van de RB19 volgen. De RB19 is de nieuwe F1-bolide van Red Bull. Hij lijkt sterk op de wagen van 2022 en met de RB19 zal Max Verstappen proberen een 3e wereldtitel op rij te veroveren.

Naast een nieuwe wereldtitel zullen ze ook opnieuw de constructeurtitel willen winnen. Teambaas Christian Horner verwacht dat Ferrari sterk zal zijn. Ook verwacht hij dat Mercedes zich ook zal mengen. Daarnaast houdt Horner ook rekening met enkele teams die ook veel vooruitgang zullen geboekt hebben.

Het team blijft hetzelfde. Max Verstappen en Sergio Perez rijden nog altijd voor Red Bull. In het weekend van 23 tot en met 25 februari zullen we zien waar Red Bull staat. Dan is er in Bahrein het testweekend.