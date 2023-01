📷 Dit is de bolide waarmee Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in 2023 voor Haas zullen rijden

Begin maart start in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen. Een maand voor de start van het seizoen stellen de teams hun nieuwe bolide voor. Moneygram Haas heeft dat als 1e gedaan.

De voorstelling gebeurde volledig online. Wat meteen opviel is dat MoneyGram Haas niet meer volledig wit zal zijn. Zwart zal in 2023 de overheersende kleur zijn. Ook is er nog altijd wit en de rode accenten maken het af.

Met die bolide probeert het team beter te doen dan 2022. Toen eindigden ze 8e in het constructeurskampioenschap, nadat ze verschillende jaren laatste waren geëindigd. Zo vervoegde MoneyGram het team voor extra kapitaal.

Kevin Magnussen behield zijn zitje, terwijl Mick Schumacher plaats moest ruimen. In zijn plaats kwam Nico Hülkenberg. Met dat duo proberen ze tijdens de race meer punten te sprokkelen.

In het weekend van 23 tot en met 25 februari zullen we zien waar MoneyGram Haas staat. Dan is er in Bahrein het testweekend.