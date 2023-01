Stoffel Vandoorne pakt opnieuw geen punten in Saoedi-Arabië, Duitser Wehrlein wint opnieuw

Voor de tweede dag op rij heeft Stoffel Vandoorne geen punten kunnen pakken in de Formule E.

Het was een druk weekend voor de Formule E rijders. Vrijdag stond in Diriyah, Saoedi-Arabië, de tweede race van het seizoen op het programma. En zaterdag werd er op het zelfde parcours al direct de derde race gereden.

Vrijdag had Stoffel Vandoorne, de Belgische titelverdediger in de Formule E, geen punten kunnen pakken na een elfde plaats. De Duitser Pascal Wehrlein won. En zaterdag werd het bijna een identieke race.

Vandoorne moest weer achtervolgen na mindere kwalificaties en geraakte net niet in de punten. Hij eindigde weer op plek 11, de zege was alweer voor de Duitser Pascal Wehrlein, die ook de nieuwe leider wordt in het klassement. Vandoorne staat 15de en heeft voorlopig 1 puntje.