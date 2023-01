Stoffel Vandoorne rijdt een anonieme ePrix in Diriyah

Stoffel Vandoorne heeft geen punten in Diriyah gepakt. Hij reed al slechte kwalificaties en kon dat in de wedstrijd niet recht zetten.

Voor de 2e ePrix van het seizoen ging de Formule E naar Saudi-Arabië. Het stratencircuit van Diriyah was het decor.

Stoffel Vandoorne kende geen goede dag. Hij legde slechte kwalificaties af en startte zo redelijk achteraan in de race. Hij kon nog opschuiven, maar eindigde niet in de punten. Vandoorne werd 11e.

De overwinning was voor Pascal Wehrlein. Hij startte in het midden van het pak, maar kon geleidelijk aan opschuiven. Op enkele ronden van het einde nam hij de koppositie in en die gaf hij niet meer af. Hij won voor Jake Dennis die ook uit de achtergrond kwam.