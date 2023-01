Thierry Neuville vat laatste dag aan als derde in Monte Carlo, Ogier op weg naar negende eindzege

Thierry Neuville is op weg naar een eerste podium in het nieuwe seizoen van het WK rally.

In Monte Carlo is de eerste manche van het nieuw WK rally aan de gang. Thierry Neuville sloot zaterdag af als derde in de stand, op zo'n 32 seconden van de leider.

En dat is nog altijd de Fransman Sébastien Ogier. De Fransman zag zijn Toyata-ploeg en huidig wereldkampioen Kalle Rovanperä wel naderen tot op 16 seconden, maar dat moet volgens Ogier volstaan. Ogier kan in Monte Carlo zijn negende eindzege pakken, dat zou een record zijn.

Neuville won zaterdag drie ritten, zondag staan er nog drie ritten en een powerstage op de Col de Turini op het programma. Na de eerste twee ritten op zondag staat Neuville nog altijd op de derde plaats, zijn achterstand is nu iets meer dan 38 seconden.