Thierry Neuville eindigt 3e in Monte Carlo, Sébastien Ogier pakt zijn 9e eindzege

Thierry Neuville is in de Rally van Monte Carlo 3e geëindigd. Er kwam geen dreiging meer van achter hem. Sébastien Ogier pakte de eindwinst.

Op de slotdag in de Rally van Monte Carlo startte Thierry Neuville als 3e. Er werden niet zo'n grote verschillen meer gereden. Daardoor kwam zijn 3e plaats niet meer in gevaar. Ook kon Neuville niet meer opschuiven. De kloof met Kalle Rovanperä was te groot. Zo beëindigde Neuville de rally als 3e.

De zege was voor Sébastien Ogier. Op de slotdag controleerde hij en won hij nog 2 van de 4 ritten. Het is al zijn 9e zege in Monte Carlo. Uiteraard is hij de 1e leider in de WK-tussenstand, voor Rovanperä en Neuville.