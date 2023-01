Thierry Neuville schuift plaatsje op in Monte Carlo, overwinning lijkt er wel niet in te zitten

De Rally van Monte Carlo levert bijzondere plaatjes op. Voor Thierry Neuville zit de overwinning er niet meteen in. Plaatswinst wél.

Na de eerste twee klassementsritten op de eerste wedstrijddag bekleedde Neuville met zijn Hyundai de vierde plaats. Inmiddels zijn nog zes etappes afgewerkt en heeft Neuville zijn positie enigszins kunnen verbeteren. Door een lekke band tuimelde Elfyn Evans enkele plaatsen achteruit. Neuville ging zo van plek 4 naar plek 3.

SPANNENDE STRIJD VOOR PLEK 2

Aanvankelijk stond Neuville zelfs even tweede, maar die plaats heeft hij inmiddels moeten overlaten aan Rovanperä. Het kan wel nog een spannende strijd tussen hen beiden worden voor plek 2. De titelverdediger heeft slechts een marge van minder dan 2 seconden op Neuville.

Er is wel één rijder die er tot dusver bovenuit steekt en nu al lijkt af te stevenen op de overwinning. Sébastien Ogier blijft goede rondetijden neerzetten in zijn Toyota. De Fransman is voorlopig net geen 38 seconden sneller dan Thierry Neuville.