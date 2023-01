Nieuw WRC-seizoen is begonnen: Thierry Neuville kampeert in top 5 na eerste dag in Monte Carlo

In Monte Carlo is weer een nieuw WRC-seizoen op gang gekomen. Thierry Neuville doet nog maar eens een gooi naar de titel en dan is het aangewezen om het in de eerste rally van het jaar goed te doen.

Op de eerste rallydag van het jaar stonden in Monte Carlo twee klassementsritten op het programma. In de eerste rit over de Col du Turini werd Neuville derde, op zes seconden van ritwinnaar Sébastien Ogier. De Fransman zou later ook de tweede rit winnen.

De Toyota-rijder is dus pas écht goed begonnen aan het seizoen. Thierry Neuville deed het in zijn Hyundai verdienstelijk met een vierde plek in rit 2. Dat is ook exact de positie die Neuville bekleedt in de voorlopige stand. Neuville wordt in haast dezelfde tijd geplaatst als Ott Tänak, de huidige nummer 3 in Monte Carlo.

KLOOF VAN 15 SECONDEN

Beiden hebben een achterstand van 15 seconden op leider Ogier. Diens voornaamste belager is voorlopig zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans, die 6 seconden op hem moet toegeven.