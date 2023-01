Al-Attiyah doet er nog een triomf bij in de Dakar en zit inmiddels reeds aan vijf eindzeges

Nasser Al-Attiyah en de Dakarrally: het blijft een geslaagde combinatie. De Qatarees heeft er een vijfde eindzege bijgedaan.

Na de derde rit sprong Al-Attiyah naar de leiding. Die wist de Toyota-rijder in het vervolg van de rally te behouden, al was dat niet zo'n sinecure. Sébastian Loeb kwam immers nog aandringen door het opstapelen van meerder ritzeges in de tweede week.

DRIE ZEGES IN VIJF JAAR

Al-Attiyah bleef met zijn copiloot Mathieu Baumel echter voldoende regelmaat leggen in zijn prestaties en kon zich toch opnieuw tot eindwinnaar kronen. Opnieuw, want vorig jaar was Al-Attiyah ook de sterkste in de Dakar. Het is zijn derde eindzege in vijf jaar tijd.

Bij de motoren veranderde de leidersplaats wel nog van schouders in de allerlaatste rit. KTM-rijders Kevin Benavides en Toby Price moesten het onder elkaar uitmaken voor de overwinning. Benavides won de slotrit en wipte in het klassement nog over Price naar de zege.