Stoffel Vandoorne eindigt op plaats tien in de eerste race van nieuwe Formule E-seizoen

In Mexico City is de start van het nieuwe Formule E seizoen gegeven.

Stoffel Vandoorne verdedigt dit seizoen zijn titel in de Formule E. Met heel wat nieuwigheden, onder meer nieuwe auto's en wedstrijd met een vooraf bepaald aantal rondes in plaats van 45 minuten + één ronde, ging het nieuwe seizoen zaterdag van start in Mexico City.

Vandoorne moest door het vertrek van Mercedes uit de Formule E het nieuwe seizoen ook aanvatten bij een nieuw team, DS Penske. Bij de kwalificaties in Mexico City liep het al mis voor Stoffel Vandoorne want de Belg eindigde pas op plek 14.

In de race zelf kon Vandoorne niet veel opschuiven en de Belg werd uiteindelijk tiende, daarmee pakte hij wel nog één puntje. De overwinning was voor de Brit Jake Dennis, de Duitser Pascal Wehrlein werd tweede. De Braziliaan Lucas Di Grassi kon zijn polepositie niet verzilveren en werd derde.

Op 27 januari wordt in het Saoedische Al-Diriyah, een buitenwijk van de hoofdstad Riyad, de tweede race van het seizoen gereden. Een dag later vindt op dezelfde plek ook de derde manche plaats.