Vandoorne staat als titelverdediger voor nieuw Formule E-seizoen: "Heel trots op wat ik vorig seizoen bereikt heb"

Stoffel Vandoorne is klaar om zijn titel te verdedigen in een nieuw Formule E-seizoen. De start van dat nieuwe seizoen loert om de hoek.

Zaterdag staat immers de eerste ePrix van het nieuwe seizoen op het programma in Mexico City. In een video op de Formule E-site blikt Stoffel Vandoorne nog eens terug op het veroveren van de wereldtitel. "Het gevoel is altijd het beste op het moment zelf, maar ik ben nog altijd heel trots op wat ik vorig seizoen bereikt heb. Het draaide om regelmaat en die heb ik het hele seizoen in mijn prestaties kunnen leggen."

"De sleutel was de werkethiek en mentale sterkte", haalt de Belgische autoracer aan. "In 2021 had ik weinig geluk en waren er veel incidenten. Ik voelde toen al dat ik het kampioenschap kon winnen, maar om de één of andere reden gebeurde het niet. Ik legde zo wel een goede basis voor 2022."

NIETS LATEN LIGGEN

Er moest dus niet al te veel gewijzigd worden. "Ik ben niet zeker of ik mijn aanpak erg veranderd heb. Mijn mindset was dat ik elk weekend niets liet liggen. Na een goede start van het seizoen geloofde ik dat ik in staat was om het WK te winnen. Het was speciaal om te winnen in Monaco, waar ik woon."

Vandoorne pakte de wereldtitel bij Mercedes, maar is nu verhuisd naar SD Penske. Bij dat team rijdt hij samen met Jean-Eric Vergne, die de Formule E al twee keer won. Ook hierover wil Vandoorne nog iets kwijt. "De hoop is dat ikzelf en Vergne het kunnen uitvechten voor de titel."