🎥 Releasedatum seizoen 5 van Drive to Survive bekend

De releasedatum van de populaire reeks Drive to Survive is bekendgemaakt. Ze zitten al aan het 5e seizoen.

In 2018 begon Netflix met de reeks Drive to Survive: een unieke inkijk voor de Formule 1-fans in de paddock. Het 1e seizoen over het kampioenschap van 2018 kwam in maart 2019 online.

De reeks werd meteen een succes en de populariteit van de sport nam grotere proporties aan. Er volgden nog seizoenen over het seizoen 2019, 2020 en 2021.

Ook werd snel duidelijk dat er een 5e seizoen zal komen. De afleveringen voor het seizoen 2022 worden ingeblikt en de releasedatum zal op 24 februari zijn.