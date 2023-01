Belgische co-rijder helpt Sébastian Loeb aan ritzege in de Dakar, Al-Attiyah leidt na acht etappes

In de Dakar hebben ze al heel wat terrein afgelegd. Sébastian Loeb en zijn Belgische co-rijder hebben daar ook al kunnen vieren.

De achtste rit in de Dakarrally werd gewonnen door Loeb en aan die overwinning zat ook een Belgisch tintje. De Fransman kan immers op de hulp rekenen van onze landgenoot Fabian Lurquin, die dienst doet als zijn co-rijder. Aan de aankomst hadden ze een voorsprong van 2 minuten en 11 seconden.

STRAFTIJD VOOR SAINZ

Dat was de kloof ten opzichte van Nasser Al-Attiyah en Mathieu Baumel. Carlos Sainz en Lucas Cruz waren het sterkst uit de startblokken geschoten, maar kregen een straftijd van vijf minuten aan hun been. Daardoor eindigden ze pas derde, op 3'31" van Loeb en Lurquin.

In het klassement leidt Al-Attiyah na acht etappes. De Qatarees stond reeds aan de leiding en zijn tweede plek in de meest recente rit was ook voldoende om die leidersplaats te behouden.