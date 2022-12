Na wereldtitel Formule E kon het niet anders: Stoffel Vandoorne al voor vijfde keer 'Driver of the Year'

Zijn wereldtitel Formule E maakte Stoffel Vandoorne meteen favoriet om weer tot 'Driver of the Year' benoemd te worden door de RACB.

Zo is ook geschied. De Belgische autofederatie heeft Stoffel Vandoorne gelauwerd als de beste Belgische autocoureur van het afgelopen jaar. Het is voor de vijfde keer in zijn carrière dat Vandoorne die 'Driver of the Year'-trofee in ontvangst mag nemen.

Vandoorne ging in de eindstand van de Driver of the Year Bertrand Baguette vooraf. Die won het Japanse GT-kampioenschap. Op de derde plaats eindigde Thierry Neuville, die in het WK rally twee manches op zijn naam wist te schrijven.

WERELDTITEL VERDEDIGEN

Stoffel Vandoorne won in zijn Mercedes het wereldkampioenschap Formule E, met een totaal van 213 punten. Dat waren er 33 meer dan grootste concurrent Mitch Evans. Vandoorne zal bij DS Penske zijn titel in de Formule E verdedigen.