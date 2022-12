Ex-wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg zamelt mooi bedrag in voor Oekraïne

De Russische invasie in Oekraïne beroert wereldwijd vele harten en ook dat van Nico Rosberg. De Duitser werd in 2016 in zijn Mercedes wereldkampioen Formule 1. Meteen het laatste jaar waarin hij in de koningsklasse van de autosport actief was.

Rosberg zet zich nu vooral in voor goede doelen die hem nauw aan het hart liggen en daartoe behoort ook het ondersteunen van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Met zijn liefdadigheidsinstelling heeft de ex-racer liefst 100 000 euro ingezameld.

It's also been a wonderful experience to meet the two main prize winners, Aurélie & Björn, for a Meet & Greet in Monaco. Everyone who donated had the chance for the 2 main prizes: 1 year Tesla Model Y Performance car subscription via Finn Auto & my signed original F1 helmet!