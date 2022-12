Recordjaar stuwt Max Verstappen naar 3e verkiezing Sportman van het Jaar in Nederland (en er kunnen er nog volgen)

Max Verstappen is in Nederland voor de 3e keer tot Sportman van het Jaar verkozen. Daarmee is hij beloond voor zijn recordjaar.

Nochtans begon Max Verstappen niet goed aan het Formule 1-seizoen. Er waren opgaves in Bahrein en Australië. Tussendoor won hij wel in Saudi-Arabië, maar hij dacht na 3 GP's dat het voor Charles Leclerc zou zijn.

Daarna begon het te kantelen voor Verstappen. Hij won 5 van de 6 volgende GP's en bij Ferrari begonnen ze fouten te maken. In Oostenrijk leek het er weer even op dat de spanning zou terugkomen na de zege van Leclerc, maar bij Ferrari bleven de fouten zich opstapelen.

Zo kon Verstappen zonder problemen naar een 2e opeenvolgende wereldtitel rijden. Hij joeg nog op enkele records. Zo pakte hij het meeste aantal GP's in een seizoen (15) en had hij het meeste aantal punten in een seizoen (454).

DE JUISTE SPORT

Die prestaties leverde hem voor de 2 keer op rij in Nederland de verkiezing van Sportman van het Jaar op. In totaal won hij die prijs al 3 keer. De 1e keer was in 2016 toen hij van Toro Rosso naar Red Bull promoveerde. Hij won meteen zijn debuut-GP in Spanje en eindigde 5e in het kampioenschap.

In 2016 kon je nog discussiëren over zijn verkiezing (de concurrentie was dat jaar ook niet zo groot), maar die van 2021 en 2022 zijn meer dan terecht. Er zijn niet veel sportprestaties die je hoger, dan wereldkampioen in de F1 worden, kan inschatten.

Met 3 verkiezingen komt ook het record in het vizier. Wellicht zal hij nog minstens een keer wereldkampioen F1 worden. En dan maakt hij altijd kans om het record van 4 verkiezingen te evenaren en wie weet te verbeteren.