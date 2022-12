Mick Schumacher blijft in de Formule 1 en wordt reserverijder bij Mercedes

Mick Schumacher blijft in de Formule 1. Hij wordt reserverijder bij Mercedes.

De voorbije 2 seizoenen reed Mick Schumacher voor Haas in de Formule 1. Hij reed 43 GP's en een 6e plaats in Oostenrijk in 2022 was zijn beste prestatie. In 2 seizoenen F1 kon Schumacher slechts 12 punten bijeen sprokkelen. Hij kreeg dan ook van Haas te horen dat zijn contract niet werd verlengd.

Schumacher moest dus op zoek naar een nieuwe functie binnen de autosport. Hij vond die bij Mercedes. In 2023 zal hij er reserverijder zijn.

Bij Mercedes zijn ze heel blij met zijn komst: "Schumacher is een heel getalenteerde en jonge rijder", aldus teambaas Toto Wolff. "Ook heeft hij al 2 jaar ervaring. Daardoor zal hij snel klaar zijn om Lewis Hamilton of George Russell te vervangen moest het nodig zijn."

Ook Schumacher is blij met zijn functie bij Mercedes: "Dit is een nieuwe start. Ik kijk ernaar uit om nog meer en te leren. Ook ga ik er alles aan doen om het team beter te maken."