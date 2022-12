Stoelendans in de Formule 1: Ferrari, Alfa Romeo en McLaren hebben een nieuwe teambaas

Op dinsdag was er een heuse stoelendans op hoog niveau in de Formule 1. Ferrari, Alfa Romeo en McLaren hebben een nieuwe teambaas.

Na het ontslag van Mattia Binotto bij Ferrari viel er vooral 1 naam en dat was die van Fred Vasseur. Dinsdag kondigde Vasseur zijn afscheid bij Alfa Romeo als CEO aan. Daardoor kon zijn komst bij Ferrari mogelijk gemaakt worden. Vanaf 9 januari treed Vasseur officieel in dienst.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

Bij Alfa Romeo hebben ze al een vervanger voor Vasseur. Zij plukten Andreas Seidl, teambaas van bij McLaren weg.

Andreas Seidl joins the Sauber Group as Chief Executive Officer, starting in Jan 2023.



He will be tasked with continuing the growth of the group as Sauber keeps establishing itself as one of the brightest sporting, industrial entities around.



Story: https://t.co/5MSBzDYCR4 pic.twitter.com/Lm0RTaGWYW — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) December 13, 2022

Ook bij McLaren schakelden ze snel, want ze stelden Andrea Stella als de nieuwe teambaas aan. De laatste jaren was Stella de wedstrijddirecteur bij McLaren.